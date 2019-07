Shell verkoopt belang in Noorse faciliteit

Volgens Shell is eigenaarschap in infrastructuur geen strategische prioriteit. Wel behoudt het concern een belang van 2 procent om zo een actieve partner bij beslissingen te blijven. De Nyhamna-fabriek is een grote en belangrijke aardgasverwerkingsinstallatie in Aukra, aan de kust van Noorwegen. De faciliteit verwerkt aardgas uit het grote Ormen Lange-gasveld in de Noorse Zee.

Elke ochtend het laatste financiële nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik