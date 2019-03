Topman Fabio Schvartsman (65) vroeg de raad van bestuur in een brief zijn ,,tijdelijke'' vertrek te accepteren. Dat is volgens hem in het belang van het bedrijf. De taken van Schvartsman worden overgenomen door Eduardo Bartolomeo, die zal optreden als interim-bestuurder.

Vale kreeg veel kritiek na de dambreuk in Minas Gerais. De ramp heeft aan zeker 180 mensen het leven gekost. Een vergelijkbaar incident in diezelfde deelstaat had drie jaar eerder al het leven gekost aan negentien mensen. Dat leidde tot de vraag waarom niet meer is gedaan om herhaling te voorkomen.