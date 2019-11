’Help, de klusjesman trouwt je demente moeder’

De kinderen van een zwaar demente vrouw lieten haar huwelijk nietig verklaren. Ⓒ ANP XTRA

Maastricht - Normaal gesproken wordt pas ná iemands overlijden bekend wat in het testament staat. Ook kan dan pas de rechter oordelen of het testament geldig is, waardoor dan pas duidelijk wordt wie erfgenaam is. Dat algemene uitgangspunt wordt bevestigd door een uitspraak van de rechtbank Den Haag.