China groeimotor modebedrijf Ralph Lauren

New York - Het Amerikaanse modebedrijf Ralph Lauren merkt een sterke vraag naar zijn luxeartikelen in China. De opbrengsten gingen daar in zijn eind juni afgelopen eerste kwartaal met bijna 30 procent omhoog vergeleken met een jaar geleden. De maker van kleding en accessoires meldt verder dat jeans en jassen met zijn iconische logo van een polospeler gewild waren.