Vooruitzicht handelsdeal stuwt Nikkei

De Nikkei in Tokio sloot uiteindelijk 1 procent in de plus op 21.822,04 punten en bereikte daarmee het hoogste niveau sinds december. Vooral de Japanse bedrijven die veel producten verkopen in China waren in trek bij beleggers. Robotmaker Fanuc en chiptester Advantest dikten elk 3,5 procent aan. De maker van bouwmachines Komatsu en Hitachi Construction Machinery stegen 3,2 en 1,5 procent.

De Chinese beurzen zaten flink in de lift. Volgens zakenkrant The Wall Street Journal zitten Washington en Peking in de laatste fase van het voltooien van een handelsdeal, waarbij China en de VS veel van de tarieven op elkaars goederen zullen verlagen of schrappen. De beurs in Shanghai kreeg er 2,6 procent bij en klom voor het eerst sinds juni 2018 boven de 3.000 punten.

De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 0,8 procent hoger en de All Ordinaries in Sydney eindigde 0,4 procent in de plus. De Kospi in Seoul bleef achter met een verlies van 0,2 procent. Het sentiment in Zuid-Korea bleef onder druk staan door het uitblijven van een nucleair akkoord tussen de VS en Noord-Korea vorige week.