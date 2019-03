Boskalis en Kotug sluiten deal met Boluda

Volgens de overeenkomst bedraagt de ondernemingswaarde van Kotug Smit Towage 300 miljoen euro. De samenwerking tussen Boskalis en Kotug werd enkele jaren terug gevormd en had betrekking op elf havens in vier landen: Nederland, België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.

Boluda is in 1837 opgericht en heeft in 1920 zijn havensleepactiviteiten vanuit het Spaanse Valencia opgezet. Het bedrijf is marktleider op de Spaanse en Franse markt en heeft met een vloot van ruim 230 schepen een internationale positie in de havens in Europa, Afrika, de Indische Oceaan en Latijns-Amerika. De transactie wordt naar verwachting in het tweede halfjaar van 2019 afgerond.