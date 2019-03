'Zorgen over marketingbudget bij Heineken'

De marktvorser is ,,nerveus'' over het vermogen van Heineken om omzetgroei te ondersteunen, omdat hij een daling signaleert in de uitgaven aan marketing. Het advies voor de brouwer gaat daarom van outperform naar sector perform, en het koersdoel van 94 naar 86 euro.

Tegelijkertijd heeft RBC zijn advies voor Carlsberg opgekrikt, naar outperform. Bij die branchegenoot van Heineken is juist sprake van een toename van de investeringen in marketing.

Het aandeel Heineken sloot vrijdag op 89,88 euro.