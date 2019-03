Nieuwe Tesla in aantocht

Met Model Y hoopt Tesla de aansluiting te vinden bij de vraag van Amerikaanse consumenten die hun sedans veelal inruilen voor sportieve terreinwagens. Tesla had in januari al aangegeven dat het ontwerp klaar was. Circa driekwart van Model Y is volgens Tesla gelijk aan de Model 3. De prijs van Model Y ligt naar verwachting zo’n 10 procent boven die van Model 3, omdat het een grotere SUV betreft.

Tesla kondigde vorige week in een blogpost aan dat het veel van zijn showrooms zal sluiten. Het bedrijf wil zich meer richten op de onlineverkoop. Die aankondiging zette vrijdag druk op de koers van het aandeel.