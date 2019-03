’Facebook maakt eigen cryptomunt’

Vorige week meldde de New York Times gesprekken met bitcoinbeurzen en dienstverleners Die blijken in een ver gevorderd stadium te zijn.

De beurzen zien de kans om digitale munten op grote schaal te verspreiden, maar willen daarvoor een commissie, schrijft The New York Times.

Vorige maand kocht Facebook Chainspace, actief in blockhaintechnologie. Volgens Website The Information werken nu vijftig mensen binnen Facebook aan het project onder David Marcus, ex-topman van betalingsdienst PayPal.

Gekoppeld aan de dollar

Hij kent de wereld goed: de Amerikaan was eerder bestuurslid van cryptobeurs Coinbase voordat hij naar Facebook vertrok.

Omdat Facebook WhatsApp met zijn eigen fraaie foto-site Instagram en Messenger-dienst - waar Marcus eerder werkte - wil samenvoegen, zou dat in totaal 2,7 miljard aan mogelijke gebruikers van de munt opleveren, ruim een derde van de wereldbevolking.

Facebook experimenteert net als alle grote technologiebedrijven met blockchaintechnologie, het netwerk waarop onder meer bitcoins worden vastgelegd en verhandeld.

Speculatie

De nieuwe munt is een stable coin, in de nieuwe munt verbonden met de dollar. Dat geeft in de aan- en verkoop van producten meer zekerheid voor gebruikers, aldus bronnen bij Facebook tegen de New York Times.

Nu vinden veel gebruikers dat de koers van bijvoorbeeld bitcoin niet op waarde steunt, maar louter de speculatieve waarde van vraag en aanbod heeft. Het heeft volgens de New York Times ook contact met stablecoinproject Basis en investeerders achter de netwerken Keybase en Algorand.