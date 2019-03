Meewind voor beurs Amsterdam

De AEX stond om kwart voor drie 0,6% hoger op 541,7 punten. De AMX steeg 0,5% naar 774,4 punten.

Elders in Europa was de stemming eveneens positief. De Duitse DAX won 0,2% en de Franse CAC-40 klom 0,7%.

De futures wezen op een 0,3-0,5% hoger begin van de Amerikaanse beursgraadmeters om half vier vanmiddag.

Beleggers waren blij met het bericht dat er op 27 maart een handelsdeal beklonken kan worden tussen China en de Verenigde Staten. „Dit geeft weer even wat lucht. De ondertoon op de beurs blijft goed, hoewel ik wel wat vermoeidheidsverschijnselen zie”, meldt handelaar Frank Bonsee van ABN Amro.

Galapagos was in de AEX met een winst van 2,7% koploper. Ook vrijdag was het biotechnologiebedrijf al in trek, nadat februari als geheel vrij moeizaam verlopen was.

Relx stuiterde 2,6% omhoog. Vrijdag ging de informatiedienstverlener nog ruim 7% omlaag, nadat een Amerikaanse universiteit het contract beëindigde.

Unibail-Rodamco-Westfield steeg 2%, op het nieuws dat de verkoop van een groot kantoorpand in Parijs bijna rond is.

Ahold Delhaize zakte 2,3%, na het nieuws dat Amazon in de VS nog meer fysieke winkels gaat openen. „We hebben al vaker gezien dat beleggers op dergelijk nieuws heftig reageren. Maar de soep wordt meestal niet zo heet gegeven als deze wordt opgediend”, stelt handelaar Bonsee.

Bij de middelgrote fondsen stond technologiebedrijf TKH met een winst van 3,7% bovenin, in aanloop naar de publicatie van de jaarcijfers morgenochtend.

Air France KLM daalde 2%. Vorige week had de luchtvaartmaatschappij het al zwaar, door de aankoop van een 14%-belang door de Nederlandse staat. Beleggers vrezen dat het belang van de aandeelhouders in het geding komt.

Smallcap Pharming zette de stevige opmars van de afgelopen weken voort en klom nog eens 5,3% naar ruim €1. Beleggers hebben blijkbaar vertrouwen in de jaarcijfers, die donderdagochtend naar buiten komen.

Beursuitbater Euronext won op de lokale markt 0,7%, na een koopadvies van Commerzbank.

