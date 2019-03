Vooral Oci heeft wind mee op beurs

De AEX sloot 0,4% hoger op 540,8 punten, twee punten onder de dagtop die in de namiddag werd neergezet. De AMX steeg 0,6% naar 775,3 punten.

De meeste overige Europese beurzen wonnen licht terrein. De Duitse DAX bleef met een min van 0,1% achter. De Franse CAC-40 klom 0,4%.

De Amerikaanse beurzen openden om half vier ongeveer 0,5% hoger, maar bij sluiting van de Europese beurzen stonden de indices 0,3-0,5% lager.

Het enthousiasme bij beleggers op het bericht dat China en de VS op 27 maart een handelsdeal kunnen sluiten, vindt beleggingsstrateeg Vincent Juvyns van JP Morgan logisch. „Een deal was nooit zo dichtbij. Hiermee wordt een belangrijke onzekerheid weggenomen, wat positief is voor zowel de economie als de beurzen in vooral China en de VS.”

Juvyns is niettemin slechts voorzichtig optimistisch gestemd. „De handelsoorlog heeft al veel schade aangericht voor de wereldeconomie en de bedrijfswinsten. Bovendien zijn de handelsspanningen nog niet voorbij, aangezien de VS dreigt met hogere tarieven op Europese producten zoals auto’s. De Brexit blijft eveneens een onzekere factor. Daarbij komt dat de beurskoersen in de afgelopen paar maanden al stevig zijn opgelopen.”

Aalberts Industries, dat vandaag een bijeenkomst voor beleggers in Londen houdt, eindigde in de AEX met een winst van 2,7% bovenaan.

Relx stuiterde 2,3% omhoog. Vrijdag ging de informatiedienstverlener nog ruim 7% omlaag, nadat een Amerikaanse universiteit het contract beëindigde.

Galapagos steeg 1,7%. Vrijdag was het biotechnologiebedrijf al in trek, nadat februari als geheel vrij moeizaam verliep.

Unibail-Rodamco-Westfield pakte er 1,4% bij, op het nieuws dat de verkoop van een groot kantoorpand in Parijs bijna rond is.

Ahold Delhaize zakte 2,4%, na het nieuws dat Amazon in de VS nog meer fysieke winkels gaat openen. „We hebben al vaker gezien dat beleggers op dergelijk nieuws heftig reageren. Maar de soep wordt meestal niet zo heet gegeten als deze wordt opgediend”, stelt handelaar Frank Bonsee van ABN Amro.

Heineken verloor 0,8%, na door de Canadese bank RBC van de kooplijst te zijn gehaald.

Bij de middelgrote fondsen blonk Oci met een plus van 14,4% uit. Petrochemiebedrijf Sabic zou een bod van maximaal $4 miljard op de methanoltak van de kunstmestproducent overwegen. De totale beurswaarde van Oci is €5,1 miljard.

Technologiebedrijf TKH klom 3,2%, in aanloop naar de publicatie van de jaarcijfers morgenochtend.

Air France KLM daalde 3,2%. Vorige week had de luchtvaartmaatschappij het al zwaar, door de aankoop van een 14%-belang door de Nederlandse staat. Beleggers vrezen dat het belang van de aandeelhouders in het geding komt.

Smallcap Pharming zette de stevige opmars van de afgelopen weken voort en klom nog eens 4,1% naar ruim €1. Beleggers hebben blijkbaar vertrouwen in de jaarcijfers, die donderdagochtend naar buiten komen. Bovendien was er weer overnamenieuws in de biotechnologiesector.

Autobedrijf Stern steeg op de lokale markt 4,8%, in reactie op de aangekondigde verkoop zijn zijn lease-onderdeel SternLease.

Euronext won 0,3%. De Nasdaq heeft het bod op Oslo Børs verhoogd tot dat van de uitbater van onder meer de Amsterdamse beurs.

Wil je de DFT Nieuwsbrief voortaan iedere ochtend automatisch via de mail ontvangen? Dan kan je je hier gratis aanmelden.