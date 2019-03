Vreugde om handelsdeal, maar Ahold verliest

Twee uur na de openingsgong doen beleggers wel een stapje terug. Op de Amsterdamse beurs staat de AEX-index tegen elven 0,2% hoger, op 539,9 punten. Ook de Midkap-index begint de week in het groen, met 772 punten, ook een plus van 0,2%. De grote aanjager van die winsten is het bericht dat er op 27 maart al een handelsdeal beklonken kan worden tussen China en de Verenigde Staten. Daarbij zou Amerika de in de laatste maanden opgelegde importtarieven terugdraaien, en China een reeks Amerikaanse producten toelaten.

Ook elders in Europa wordt die aanstaande deal alvast gevierd. De Londense FTSE100 staat 0,3% in het groen, de DAX in Frankfurt 0,1%. De Franse CAC-40 haalt 0,6% winst in de ochtend.

Grote winnaars op het Damrak zijn de fondsen die direct profiteren van een Chinees-Amerikaanse deal. Dus wint Aalberts Industries 2,1%, en gaat ArcelorMittal 0,9% omhoog. Relx stuitert 1,6% omhoog na de afstraffing van vrijdag. Ahold Delhaize duikt 3,1% in de min na het nieuws dat Amazon in de Verenigde Staten nog meer fysieke winkels gaat openen. AMG verliest 1,5%. Beursuitbater Euronext staat bij de kleinere fondsen 1,2% hoger na een koop-advies van Commerzbank.

In Azië was de stemming bij het begin van de nieuwe week ook al uitgelaten. Voor het eerst sinds juni sloot de belangrijkste index van Shanghai boven de 3000 punten. In Tokio marcheerde de Nikkei naar 21.824 punten, een plus van ruim 1%. In Hongkong kreeg de Hang Seng-index er 0,6% bij.