Winst stroomt bij Shell hard naar binnen dankzij hoge olie- en gasprijzen

Het bedrijf dat op papier volledig Brits is geworden en daardoor zijn koninklijke predicaat heeft verloren, boekte een nettowinst van meer dan 20 miljard dollar, omgerekend bijna 18 miljard euro.

Over het afgelopen vierde kwartaal leverde Shell een aangepaste nettowinst van $6,39 miljard. Dat was een winst van $6,391 miljard, vergeleken met een aangepast resultaat van $393 miljoen in dezelfde maanden een jaar eerder, en $4,13 miljard in het derde kwartaal van 2021.

Recordverlies

Topman Ben van Beurden spreekt van een ’gedenkwaardig’ jaar 2021. „We hebben zeer sterke financiële resultaten geboekt.” De resultatenverbeteringen, ook dankzij een sterke kasstroom en afbouw van schuld, zijn een fundament voor vernieuwing van het concern, stelt hij, met een afgeslankte structuur richting afbouw van fossiele CO2 in zijn producten.

Dankzij die financiële verbeteringen kondigde Van Beurden aan dat Shell zijn uitkeringen aan aandeelhouders ’opvoert’ met de toezegging om in de eerste helft van 2022 voor $8,5 miljard aan aandelen terug te kopen en het dividend in het eerste kwartaal met 4% te verhogen tot $0,25 per aandeel.

In reactie ging de koers van Shell bij opening van de aandelenhandel met 1,4% omhoog.

Shell leed in 2020 nog een recordverlies van bijna 22 miljard dollar omdat toen de olieprijzen kelderden door de uitbraak van de coronapandemie. Maar inmiddels heeft de oliemarkt sterk herstel laten zien. De olieprijzen liggen nu op de hoogste niveaus in zeven jaar, door de sterke vraag en een beperkt aanbod.

"’Shell troeft verwachtingen af’"

Dit vindt DFT-verslaggever Theo Besteman:

„Shell voldoet, bij betere kwartaal- en jaarcijfers, goeddeels aan hoge verwachtingen van analisten. Het concern, nu volledig Brits, profiteert van de fors gestegen gas- en olieprijzen wereldwijd. De gasverdiensten verviervoudigden. Maar het onderdeel Oil Products is, door zwakkere raffinage- en handelsactiviteiten, minder winstgevend. Beleggers zullen tevreden zijn het aangekondigde inkoopprogramma van aandelen ter waarde van $8,5 miljard. De dividendverhoging met 4% dit kwartaal is volgens plan. Topman Van Beurden legt vandaag veel accent op het versimpelen van de Shell-bedrijfsstructuur nu het als volledig Brits bedrijf met een enkel aandeel, kritiek van activistische aandeelhouders als Third Point van zich af probeert te houden.”

In november besloot Shell om het hoofdkantoor naar het Verenigd Koninkrijk te verplaatsen. Daardoor verloor Shell zijn koninklijke titel Royal Dutch.