Shell tekent deal voor lozen uitstoot Noordzeebodem

Premium Binnenland

’Ik zag pomp die 24 cent per liter duurder was’

Een litertje euro 95/E10 was in 2021 gemiddeld 1,80 euro in ons land, dus het was doorbijten bij het afrekenen. Maar de ’tankslag’ lijkt in het Noorden net iets beter uit te pakken. In het dorp Uithuizen (gemeente Het Hogeland, provincie Groningen) was het jaargemiddelde bij het populaire tankstatio...