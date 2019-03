Farmaceut liet ex-stripper medicijn verkopen

Het beursgenoteerde concern erkent dat zij geen enkele medische kennis had om de krachtige pijnstiller tegen kanker op waarde te kunnen inschatten en aanprijzen.

Dat heeft voormalig directeur Alec Burlakoff van Insys Therapeutics tegenover een jury in de rechtbank bevestigd.

Hij ontmoette Sunrise Lee in een stripclub. Burlakoff rekruteerde haar omdat hij dacht dat de Amerikaanse het „vermogen en de bereidheid zou hebben om met artsen te praten” en over wat er zakelijk tegenover kon staan, het quid pro quo.

Fel stijgend aandeel

Na enige tijd kregen directieleden een anonieme mail met compromitterende foto’s van Lee die online stonden. Ze behield haar baan mits de foto’s van internet zouden verdwijnen.

De farmaceut maakte in 2013 naam. Vanaf zijn beursnotering in mei van dat jaar steeg het aandeel ruim 400%.

Burlakoff is een van de belangrijkste getuigen van het Openbaar Miniserie in het proces tegen de oprichter van Insys, John Kapoor, Lee en drie andere ex-leidinggevenden van het concern uit Arizona.

Ze worden beschuldigd van samenspanning om artsen steekpenningen te betalen. In ruil daarvoor zouden ze Subsys voorschrijven, een spray voor kankerpatiënten met ernstige pijn.

Medicijnen pushen

Een voormalige medewerker vertelde juryleden eerder dat ze Lee een lapdance in een nachtclub in Chicago zag geven aan een arts die het bedrijf aan het pushen was om het medicijn voor te schrijven.

Vorige maand kregen juryleden een muziekvideo te zien waarin werknemers van de farmaceut worden aangemoedigd artsen te laten praten over het voorschrijven van hogere doses van het medicijn.

In deze video dansten vertegenwoordigers rond een gigantische fles met de verslavende spray suggererend dat het recept op een versterkt niveau moet worden voorgeschreven.

Bedrijf ontkent

Uit die video bleek ook dat Burlakoff zelf in de campagne verkleed en wel optrad.

Het bedrijf hekelt zijn oud-werknemer. Burlakoff zou een deal met het OM hebben gesloten: in ruil voor strafvermindering zou hij belastende verklaringen tegen de top van het beursgenoteerde concern afleggen.

