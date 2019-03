’Let goed op advocatenkosten rechtsbijstandpolis’

Kassa besprak de klachten van verzekerden die te maken kregen met een maximumvergoeding als zij zelf een advocaat hadden gekozen. Wie de keuze aan de verzekeraar overlaat, is niet aan een maximumbedrag gebonden.

ABN Amro betaalt bij een eigen advocatekeuze maximaal €50.000 uit, Nationale Nederlanden €30.0000. De ARAG Slim Geregeld-polis vergoedt hooguit €15.000, wat dus niet zo’n slimme keuze is als men een eigen advocaat in de hand wil nemen.

Kassa had vraagtekens of dit Europeesrechtelijk is toegestaan, vanwege het recht op de vrije advocatenkeuze. Verzekeraars stellen echter dat dit systeem nodig is om rechtsbijstand betaalbaar te houden. Met de eigen advocaten zijn namelijk afspraken gemaakt over de kwaliteit en de kosten, aldus de verzekeraars.

Het Verbond raad mensen daarom aan om zich bij de keuze van een rechtsbijstandsverzekering te verdiepen in de kosten die rechtsbijstandsverzekeraars maximaal vergoeden als de consument zelf een rechtshulpverlener wil kiezen. Bij sommige verzekeraars is er keuze voor een hogere vergoeding van een externe rechtshulpverlener tegen een hogere premie.