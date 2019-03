Opleidingsbudget op werk verdubbeld sinds 2013

Ⓒ ANP

DEN HAAG (ANP) - Het budget dat werkgevers beschikbaar stellen aan onder meer opleidingen en loopbaanbegeleiding van werknemers is sinds 2013 verdubbeld. Dit jaar zit er in totaal bijna 1,6 miljard euro in de pot voor wat in jargon duurzame inzetbaarheid van personeel wordt genoemd.