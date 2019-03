Olieprijs stuwt omzet en winst Lukoil

Het concern sloot het jaar af met een winst van 619 miljard roebel (8,3 miljard euro). Dat betekende een stijging met bijna 50 procent ten opzichte van een jaar eerder. Het resultaat was ook iets beter dan waar kenners in doorsnee van uitgingen. De omzet van Lukoil steeg op jaarbasis met ruim een derde.

Dat de olieprijs fors van invloed is op de resultaten van Lukoil was goed terug te zien in de kwartaalcijfers. In de meetperiode viel de olieprijs lager uit. Dat zorgde op kwartaalbasis direct voor minder winst en een lagere omzet in het slotkwartaal.

Lukoil is mede-eigenaar van een raffinaderij in Vlissingen en heeft tientallen tankstations in Nederland.