Beursexperts voorzien afkoeling in zonnig beursklimaat

De AEX-index in Amsterdam zette vorige maand de sterk opgaande lijn voort met een plus van 4% gesteund door het aanhoudende vertrouwen dat Amerika en China zo goed als zeker afstevenen op een handelsdeal.

Voor de nieuwe handelsmaand denkt iets meer dan de helft van experts dat in maart een correctie van de hoofdgraadmeter in het verschiet ligt. Zij wijzen onder meer op de zorgen over de afloop van het Britse vertrek uit de Europese Unie en de vrees voor een aanpak van de Duitse auto-industrie door de Amerikaanse president Trump.

Slechts 19% van de respondenten gaat er van uit dat de AEX per saldo de opmars weet te vervolgen, terwijl bijna een derde uiteindelijk een pas op de plaats voorziet voor de belangrijkste beursgraadmeter.

Bij de individuele aandelen gaat binnen de AEX de voorkeur van de experts deze maand uit naar telecomconcern KPN. Ook Relx werd in de favorietenlijst geselecteerd nog voordat bekend werd dat het mediabedrijf een hele grote klant is kwijtgeraakt.

Bij de hoofdfondsen zijn de professionals in de maand maart het minst gecharmeerd van Altice. Ook zien de experts weinig brood in verlichtingsbedrijf Signify.