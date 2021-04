AEX schuifelt met nieuwe top week uit

De AEX eindigt 0,4% hoger op een nieuwe top van 716,8 punten. De AMX klimt 0,5% naar 1041,4 punten.

De meeste overige Europese beurzen kleurden ook groen. Frankfurt loopt 1,3% op.

De Chinese economie groeide in het eerste kwartaal met 18,3% ten opzichte van een jaar geleden, waarin de coronapandemie begon. Economen verwachten dat de groei later dit jaar zal afzwakken, maar dat China met gemak zijn groeidoel van meer dan 6% zal behalen. Daarnaast nam de Chinese industriële productie in maart minder sterk toe dan verwacht, terwijl de winkelverkopen hoger uitvielen.

"Geen hoogtevrees"

„De ijzersterke cijfers uit de Amerikaanse bankensector in combinatie met het duidelijke herstel op de arbeidsmarkt in de VS geven reden om met een opgewekte blik naar de markt te kijken”, stelt Jos Versteeg, analist bij InsingerGilissen. „De stevige opleving van de koersen in de technologie na terugtrekkende beweging in het eerste kwartaal draagt daar ook aan bij.”

Volgende week gaat de aandacht van Versteeg vooral uit naar de cijfers van ASML. „De vooruitzichten op de lange termijn in de chipsector zien er zeer goed uit. De uitrol van 5G en de ontwikkeling van de kunstmatige intelligentie blijven de vraag naar chips stuwen. De bemoeienis van Amerika met de export van hoogwaardige technologie naar China kan mogelijk enige tegenwind geven.

Bij Versteeg is er van hoogtevrees nog geen enkele sprake ondanks de nieuwe recordstanden op Wall Street. „Het nieuwe cijferseizoen gaat de handel een steun in de rug geven. Technologiefondsen gaan na de voortrekkersrol in het afgelopen jaar daarbij weer de kar trekken.”

Akzo piekt

Bij de Nederlandse hoofdfondsen gaat AkzoNobel met een winst van 3,5% aan kop op een recordstand van boven de €100. Mogelijk profiteert de verfproducent nog van het koopadvies door de Britse zakenbank On Field op donderdag. Versteeg wijst er op dat Akzo in trek is als herstelkandidaat gelet op de sterk verbeterde gang van zaken bij lakken voor de industrie en in de scheepvaart.

ING stijgt 2%, na een koersdoelverhoging naar €12,30 door de Amerikaanse bank Jefferies bij een herhaald koopadvies. Staalgigant ArcelorMittal is nog beter op dreef en klimt 3,3%.

ASML zit ook in de voorhoede. De chipmachinefabrikant dikt 1,2% aan.

Just Eat Takeaway ondergaat een verlies van 1,2%. KPN sluit de rij met een koersdaling van 2,7%.

Bij de middelgrote fondsen kan Air France KLM 2,2% bijschrijven. Industriebedrijf Aalberts boekt een winst van 2,8%.

Beter Bed duikt 2,7% omlaag. De slaapkamerspecialist wist het effect van de gedwongen winkelsluitingen in het eerste kwartaal grotendeels te compenseren door een forse groei van de online verkopen.

Het Spaanse fintechbedrijf Allfunds gaat volgens persbureau Bloomberg over een week naar het Damrak en wil ongeveer €2 miljard ophalen.

