AkzoNobel bovenin licht hogere AEX

De AEX staat na tien minuten handelen 0,1% hoger op 714,5 punten. De AMX klimt 0,2% naar 1038,6 punten.

De meeste overige Europese beurs winnen ook licht terrein.

Vanochtend gingen de aandelenmarkten in de Aziatische regio overwegend vooruit.

De indexfutures wijzen op een vlakke tot licht lagere opening van de Amerikaanse beurzen, na de winsten van 0,9% tot 1,3% op donderdag.

De Chinese economie groeide in het eerste kwartaal met 18,3% ten opzichte van een jaar geleden, waarin de coronapandemie begon. Economen verwachten dat de groei later dit jaar zal afzwakken, maar dat China met gemak zijn groeidoel van meer dan 6% zal behalen. Daarnaast nam de Chinese industriële productie in maart minder sterk toe dan verwacht, terwijl de winkelverkopen hoger uitvielen.

In Frankfurt liet Daimler weten in het eerste kwartaal veel beter te hebben gepresteerd dan verwacht. Ook het Franse cosmeticaconcern L'Oréal profiteerde van een sterke Chinese vraag en boekte meer omzet in het eerste kwartaal. De Duitse maaltijdbezorger HelloFresh verhoogde zijn verwachtingen voor het gehele jaar na sterke resultaten in het afgelopen kwartaal.

Bij de Nederlandse hoofdfondsen gaat verfproducent AkzoNobel met een winst van 2% aan kop.

ING stijgt 1%, na een koersdoelverhoging naar €12,30 door de Amerikaanse bank Jefferies bij een herhaald koopadvies.

Supermarktbedrijf Ahold Delhaize daalt 0,3% en KPN wint 0,3%, gecorrigeerd voor het ex-dividend gaan van €0,40 respectievelijk €0,09.

Voedings- en schoonmaakmiddelenproducent Unilever staat met een min van 0,8% onderaan.

Bij de middelgrote fondsen staat Air France KLM met een plus van 0,8% aan kop. Handelshuis Flow Traders blijft achter met een verlies van 1,2%.

Beter Bed wint op de lokale markt 1,3%. De slaapkamerspecialist wist het effect van de gedwongen winkelsluitingen in het eerste kwartaal grotendeels te compenseren door een forse groei van de online verkopen.

Telecombedrijf Veon zakt 1%, na de melding dat een mede-bestuursvoorzitter vertrekt.

