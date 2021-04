Technologieaandelen drukken op AEX

De AEX staat om tien uur 0,1% lager op 713 punten. De AMX klimt 0,2% naar 1038,3 punten.

De meeste overige Europese beurzen laten ook weinig schommelingen zien.

Vanochtend gingen de aandelenmarkten in de Aziatische regio overwegend vooruit.

De indexfutures wijzen op een licht lagere opening van de Amerikaanse beurzen, na de winsten van 0,9% tot 1,3% op donderdag.

De Chinese economie groeide in het eerste kwartaal met 18,3% ten opzichte van een jaar geleden, waarin de coronapandemie begon. Economen verwachten dat de groei later dit jaar zal afzwakken, maar dat China met gemak zijn groeidoel van meer dan 6% zal behalen. Daarnaast nam de Chinese industriële productie in maart minder sterk toe dan verwacht, terwijl de winkelverkopen hoger uitvielen.

In Frankfurt liet Daimler weten in het eerste kwartaal veel beter te hebben gepresteerd dan verwacht. Ook het Franse cosmeticaconcern L'Oréal profiteerde van een sterke Chinese vraag en boekte meer omzet in het eerste kwartaal. De Duitse maaltijdbezorger HelloFresh verhoogde zijn verwachtingen voor het gehele jaar na sterke resultaten in het afgelopen kwartaal.

Bij de Nederlandse hoofdfondsen gaat AkzoNobel met een winst van 2% aan kop. Mogelijk profiteert de verfproducent nog van het koopadvies door de Britse zakenbank On Field op donderdag

ING stijgt 1,9%, na een koersdoelverhoging naar €12,30 door de Amerikaanse bank Jefferies bij een herhaald koopadvies. Staalgigant ArcelorMittal klimt eveneens 1,9%.

De toeleveranciers aan de chipsector ASMI en Besi verliezen 1,4% respectievelijk 0,6%.

Supermarktbedrijf Ahold Delhaize daalt 0,1% en KPN wint 0,6%, gecorrigeerd voor het ex-dividend gaan van €0,40 respectievelijk €0,09.

Bij de middelgrote fondsen staat Air France KLM met een plus van 1,8% aan kop. Industriebedrijf Aalberts volgt met een plus van 1,5%.

De leverancier van laadpalen Alfen staat met een min van 2,4% onderaan. Handelshuis Flow Traders zakt 1,7%, na door KBC Securities van de kooplijst te zijn gehaald. Biotechnologiebedrijf Galapagos levert 1,7% in.

Fastned wint op de lokale markt 2,4%. Een rechter oordeelde dat het bedrijf een winkel en toiletten bij zijn snellaadstations mag plaatsen.

Beter Bed staat onveranderd. De slaapkamerspecialist wist het effect van de gedwongen winkelsluitingen in het eerste kwartaal grotendeels te compenseren door een forse groei van de online verkopen.

Het Spaanse fintechbedrijf Allfunds gaat volgens persbureau Bloomberg over een week naar het Damrak en wil ongeveer €2 miljard ophalen.

Wil je de DFT Nieuwsbrief voortaan iedere ochtend automatisch via de mail ontvangen? Dan kan je je hier gratis aanmelden