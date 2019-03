FlixBus neemt rivaal Eurolines over

De overname is nog niet helemaal rond. Beide partijen zijn in exclusieve onderhandelingen met elkaar. Onder meer de ondernemingsraad van FlixBus moet zich er nog over buigen.

FlixBus is in 2013 in Duitsland van start gegaan en is momenteel actief in 28 landen. Eurolines is al langer actief op de markt voor langeafstandsbusvervoer en is in 25 Europese landen actief. In Frankrijk wordt daarvoor ook de merknaam Isilines gehanteerd. Dat merk komt bij deze deal ook in handen van FlixBus.

Vorige week werd bekend dat het eveneens Franse BlaBlaCar juist de concurrentie aan wil gaan met FlixBus in Duitsland. De autodeeldienst nam busdienst Ouibus over van het Franse spoorbedrijf SNCF en breidt uit naar Duitsland waar FlixBus nu nog bijna de hele markt in handen heeft.