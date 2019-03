Kantoor May haalt Britse steden door elkaar

Het kantoor van May die via de Twitter-account UK Prime Minister het bericht naar buiten bracht, plaatste daarbij een foto van de Britse stad Bath in plaats van Salisbury. May liet weten dat de vergissing is rechtgezet. Zij benadrukt verder dat Salisbury weer open staat om zaken te doen.

May moet de komende weken alle zeilen bijzetten doordat de deadline van het Britse vertrek uit de Europese Unie steeds dichter bij komt. Op 29 maart moet er een deal zijn met Europa om een wanordelijke afscheid te voorkomen.