Handel Nederland en Iran op laag pitje

In 2017 exporteerde Nederland voor €1,1 miljard naar Iran. We exporteren voornamelijk machines en olieproducten naar de Islamitische republiek. Daarmee valt het land, op plekje 49, nog net binnen de top 50 van belangrijke exportpartners van Nederland.

Andersom werd in 2017 er voor €590,8 miljoen aan Iraanse producten geïmporteerd, vooral ruwe olie en andere aardolieproducten. Dat maakt ons de dertigste exportpartner van het land. Iran handelt wel veel met China, de Verenigde Arabische Emiraten, Irak en Turkije.

De handel met Iran stortte in door strenge handelssancties van de EU en de VS vanwege het nucleaire programma. Die werden vanaf 2010 in fases ingevoerd. In 2010 was Iran nog een van de belangrijkste olieleveranciers van Nederland, maar na 2012 importeerden we geen druppel olie meer in. Ook importeerde Nederland veel Iraanse pistachenoten.

Vanaf 2016 werden de sancties voor een deel opgeheven, omdat het Internationaal Atoom Energieagentschap bepaalde dat Iran aan alle voorwaarden van het nucleaire akkoord uit 2015 had voldaan.

Vorig jaar besloot de Amerikaanse president Trump echter uit dit akkoord te stappen, en weer sancties in te stellen. Dat maakte het ook voor Europese bedrijven moeilijker om met Iran te handelen. Bedrijven die transacties doen in Amerikaanse dollars of activiteiten in de VS hebben, vallen dan mogelijk ook onder de Amerikaanse regels. Dat maakt bedrijven en vooral Europese banken extra huiverig om zaken te doen metIran.