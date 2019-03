Utrecht kan fluiten naar nieuwe Remu-miljoenen

De gemeente en de provincie eisten samen met 27 andere lokale overheden een extra privatiseringsvergoeding bovenop de €1,1 miljard die ze eind 2002 ontvingen uit de verkoop van het energiebedrijf. Zo’n vergoeding werd bij de overname afgesproken als Eneco voor 31 december 2010 geprivatiseerd zou worden.

De voormalige aandeelhouders vinden dat Eneco die privatisering, die nu pas plaatsvindt, veel eerder had moeten realiseren. In plaats daarvan verzette het energiebedrijf zich jarenlang tegen de splitsingswet, die vanaf 2006 eiste dat energiebedrijven als Eneco zich moesten splitsen in een netwerk- en een leveringsbedrijf. Als Eneco zich destijds net als Nuon en Essent had gesplitst en deels laten overnemen, dan zouden de Remu-aandeelhouders volgens de afspraken 4,67% van de waarde van het bedrijf uitgekeerd krijgen. Inclusief rente zou dat nu neerkomen op ruim 264 miljoen, rekenden ze de rechtbank voor.

Verzet tegen privatisering

De rechter was het niet eens met de voormalige aandeelhouders dat Eneco met zijn verzet onterecht de privatisering voor zich uit had geschoven. Volgens het vonnis stond het Eneco vrij om zich te verzetten tegen de wet, waartegen het jarenlang procedeerde. Aanvankelijk kreeg Eneco daarin ook gelijk. Pas in 2015 oordeelde de Hoge Raad definitief dat Eneco zich moest splitsen in een overheidsbedrijf dat zich zou bekommeren om de infrastructuur en een leveringsbedrijf dat het zou moeten verkopen. Daarvoor is binnenkort een veiling gepland.

Volgens een woordvoerder beraadt de gemeente Utrecht zich samen met de provincie en de gemeente Amersfoort op mogelijke volgende stappen. In de begroting van de gemeente Utrecht werd afgelopen jaar geen rekening gehouden met een eventuele nabetaling van een privatieringsvergoeding. Behalve de provincie en de stad Utrecht die ieder zo’n €88 miljoen miljoen claimen, maakt de gemeente Amersfoort aanspraak op zo’n €9 miljoen en 26 kleinere gemeenten gemiddeld zo’n €3 miljoen per stuk.