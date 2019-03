Wall Street opent licht hoger

New York - De aandelenbeurzen in New York zijn maandag aan de handelssessie begonnen met kleine winsten. Geruchten dat de Verenigde Staten en China al eind maart een handelsakkoord ondertekenen, bood steun aan het sentiment. De twee delegaties zouden alleen nog elkaar moeten vinden in de manier waarop het schrappen van de Amerikaanse heffingen op Chinese goederen plaatsvindt.