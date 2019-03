Max 180: Volvo’s krijgen snelheidsbegrenzer

Dat is vooral slecht nieuws voor Volvo-rijders die in Duitsland wonen of er vaak komen, en dan plankgas over de autobahn gaan. „Er is geen enkele reden waarom een Volvo harder dan 180 zou moeten kunnen”, zegt topman Hakan Samuelsson in een interview met persbureau Bloomberg.

Volvo wil zich met de maatregel inzetten om het aantal doden en gewonden in het verkeer naar beneden te brengen. Hard rijden is, naast rijden onder invloed en afgeleid worden door bijvoorbeeld een telefoon, een van de belangrijkste oorzaken van verkeersongevallen, aldus het bedrijf.

De Zweden denken dat ze met de maatregel meer nieuwe bestuurders krijgen, die geïnteresseerd zijn in een veilige auto, dan dat ze er kwijtraken aan mensen die graag zo hard mogelijk rijden.