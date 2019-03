’Bedrijven redelijk voorbereid op Brexit’

Die onduidelijkheid maakt dat het moeilijk is om je echt voor te bereiden, weet Colijn. Toch kunnen ondernemingen wel in kaart brengen hoe ze afhankelijk zijn van het Verenigd Koninkrijk en hoe dat zit bij hun toeleveranciers. Ook hebben ze bijvoorbeeld gezorgd voor een extra grote grondstoffen- of onderdelenvoorraad zodat de productie niet hoeft te lijden onder de Brexitperikelen.

Bedrijven in de transportsector hebben bijvoorbeeld hun zaakjes op orde gebracht voor wat betreft douaneformaliteiten en clausules in contracten voor het geval ze niet kunnen leveren bij een no-deal Brexit.

Colijn denkt dat ondernemingen ook nu nog aan de slag kunnen met de voorbereidingen. „Brexit blijft een proces van de lange adem. Als er eenmaal een Brexit is, moet er ook nog een handelsakkoord worden gesloten.”