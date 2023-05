Premium Het beste van De Telegraaf

Rapport vindt bedrijven te traag en roept op tot wetgeving ’Te veel producten die mensenrechten schenden in schappen super’

Amsterdam - In Nederlandse supermarkten staan nog veel te veel producten waarvoor mensenrechten zijn geschonden. Dat stelt Questionmark, een denktank die wil bijdragen aan een gezond en duurzaam voedselsysteem, in een dinsdag verschenen rapport. „Ze kennen de risico’s, hebben beleid om discriminatie, kinderarbeid en uitbuiting uit te bannen, maar komen veel te weinig in actie.”