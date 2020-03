Hele autoproductie Nederland stil

Scania-topman Henrik Henriksson laat in een verklaring weten ervan uit te gaan dat de maatregelen voorlopig voor twee weken geldt. De maatregel is nodig omdat Scania problemen heeft met de aanleveringe van onderdelen.

Dinsdag besloot Daf truck in Eindhoven al de productie per 23 maart te stoppen. Met het stilleggen van het werk, worden geen auto’s meer gemaakt in Nederland.

Eerder woensdagochten heeft VDL Nedcar in overleg met autobouwer BMW besloten de productie stil te leggen. In de Limburgse fabriek in Borne worden Minis en enkele suv-modellen voor de Duitse autobouwer gemaakt. Voor die vijfduizend mensen wordt werktijdverkorting aangevraagd.