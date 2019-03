Klokje terugzetten is kassa

Onbereikbaar voor velen, prooi voor de rijken: een Patek Philippe-horloge, ook op de komende Baselworld-beurs. Ⓒ AFP

Amsterdam - Een gerestaureerd horloge van vader of moeder, dat was waar je als bankier, ondernemer of jonge dealmaker afgelopen jaren tussen de smartwatches en vuistdikke sportklokken gesoigneerd sier mee maakte. Die trend zet door in nieuwe series klassieke en digitale horloges.