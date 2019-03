Meer zzp’ers zakken onder armoedegrens

Het CBS rekent daarbij met een besteedbaar inkomen van hooguit €1040 voor eenverdieners en €1960 voor een paar met twee kinderen. Van alle werkende Nederlanders zit 2,5% onder die kritische grens. De cijfers zijn gebaseerd op de belastingaangiftes over het jaar 2017.

In de groep zzp’ers steeg het aandeel van werkende armen dat jaar van 8,1% naar 8,6%. „Dat is wel opvallend”, zegt CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen. „In 2017 kende Nederland de grootste economische groei in tien jaar. Dat heeft een deel van de burgers dus niet in hun portemonnee gemerkt.”

Van Mulligen tekent wel aan dat niet iedereen van de groep ook werkelijk arm is. „Soms woont iemand bijvoorbeeld in een woning die afbetaald is. Dan is er van zo’n laag inkomen behoorlijk te leven.”

Allochtonen

Vooral de allochtone zzp’ers lopen een hoog armoederisico. Zowel bij allochtonen van de eerste als de tweede generatie ligt het percentage werkende armen boven de 15%. „De eerste generatie is vaak laag opgeleid en dat heeft een impact op wat men kan verdienen. Bij de tweede generatie gaat om jongeren, die over het algemeen minder verdienen”, legt Van Mulligen uit.

„Schokkend”, zegt vakbond CNV in een reactie op de cijfers. „Armoede onder zzp’ers is de zoveelste uitwas van de doorgeschoten flexibilisering op de arbeidsmarkt. Het is een ontwikkeling waar het CNV al jaren tegen waarschuwt”, zegt CNV-voorzitter Arend van Wijngaarden. „Het zzp-schap is vaak helemaal geen vrije keuze, maar de weg naar armoede. We roepen werkgevers op om werknemers een vaste baan te bieden. Nu het economisch zo goed gaat, wordt het tijd dat iedereen meeprofiteert.”

Een bezorger van Deliveroo. Bijbaantje of zzp’er? Ⓒ ANP

Te ruime definitie

Maarten Post, voorzitter van de Stichting ZZP Nederland, kijkt liever naar zijn eigen cijfers voor een goed beeld van de branche. „Wat wij zien, is dat het over het algemeen best goed gaat”, zegt hij laconiek.

Volgens Post hanteert het CBS een te ruime definitie van zzp’er. „Bijvoorbeeld iemand met een internetwinkeltje waar hij wekelijks een paar uur in steekt. Of een muziekleraar die is ontslagen en in de markt wat geld probeert te verdienen door zijn prijzen te laten zakken. Wij noemen een student die bezorgt voor Deliveroo ook geen zzp’er. Die heeft gewoon een bijbaantje. Zzp’ers zijn ondernemers.”