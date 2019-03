Ook particulier aan elektrische leasebak

Dat verwachten leasemaatschappijen en de auto-industrie op basis van de huidige ontwikkelingen rond het elektrisch rijden. Niet alleen de zakelijke rijder gaat aan de stekkerauto, ook de particulier zal voor de elektrische leasebak gaan kiezen.

Sneltreinvaart

De hoge aanschafprijs van elektrische auto’s schrikt particulieren nu nog af, maar private lease neemt in een sneltreinvaart toe. Afgelopen jaar reden 150.000 particuliere leaseauto’s rond, een stijging bijna 49 procent ten opzichte van 2017. „Bij leasen gaat het om de totale gebruikerskosten van een auto en niet de aanschafprijs”, legt innovatiemanager Jan Wouters van AutomotiveNL uit. „Gebruikerskosten zijn bij elektrische auto’s lager dan bij brandstofwagens, omdat zij minder vervangbare onderdelen hebben.”

Volgens Leaseplan zijn de maandelijkse kosten van een geleasede stekkerauto nog wel hoger dan die van een benzine-auto, maar is die al wel ruim 30 euro per maand goedkoper dan een diesel. Nog maar 1,2 procent van de private lease-auto’s is echter elektrische, omdat volgens Renate Hemerik, directeur van VNA, de brancheorganisaties van leasebedrijven nog niet zoveel kleinere auto’s beschikbaar zijn. Dat gaat met de tientallen miljarden euro’s die automakers komende paar jaar in nieuwe modellen steken, snel veranderen.