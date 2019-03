China verlaagt economisch groeidoel

De groei van het bruto binnenlands product zal in 2019 uitkomen in een bandbreedte van 6 procent tot 6,5 procent. Eerder werd nog gesproken van een economische groei van ongeveer 6,5 procent. Daarmee hanteert Peking voor het eerst een bandbreedte in zijn groeiraming, een stap die beleidsmakers meer ruimte geeft om beleid aan te passen.

Als de economie uiteindelijk aan de onderkant van de genoemde prognose groeit, zou dat het traagste tempo in bijna dertig jaar zijn. Afgelopen jaar groeide de Chinese economie met 6,6 procent, het laagste tempo sinds 1990.

De Chinese premier Li Keqiang kondigde ook belastingverlagingen aan ter waarde van omgerekend 263 miljard euro. De op een na grootste economie ter wereld heeft veel last van een afkalvende binnenlandse en buitenlandse vraag, terwijl het handelsconflict met de Verenigde Staten ook voor druk zorgt.