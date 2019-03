ABN: Groei Nederlandse industrie verzwakt

De grootbank heeft zijn verwachtingen voor de industrie en de uitvoer naar beneden bijgesteld.

De bank die veel exporteurs begeleidt, rekent er nu op dat de groei van de wereldeconomie later dit jaar nog wel langzaam aantrekt en over heel 2019 uitkomt op 3,4% toename.

„De zwakte manifesteert zich met name in Duitsland, dat een goede graadmeter van de wereldwijde industrie en handel is”, stellen de economen van ABN Amro Sector Advisory vast. De Duitse autobouwers blijven achter, ondanks miljardeninvesteringen.

Landen in Azië melden in januari ook zwakke handelscijfers. China was een uitzondering, waar de uitvoer in januari versterkte. China meldde dinsdag een verzwakt groeicijfer, tussen 6 en 6,5% toename op jaarbasis.

Brexit minder groot probleem

Vanwege de schade die China in het handelsgeschil met de VS heeft opgelopen heeft Peking stimuleringsmaatregelen genomen. In de VS maakt de Fed een pas op de plaats met het verhogen van de rente en de Europese Centrale Bank (ECB) laat de rente waarschijnlijk langer ongemoeid, stellen de economen.

De Brexit raakt onze export in mindere mate, aldus ABN Amro

