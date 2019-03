Voormalig ABN-onderdeel betrokken bij witwasoperatie

Ⓒ ANP

Een voormalig onderdeel van ABN AMRO is betrokken in een grote witwasoperatie waarbij miljarden aan Russisch geld via Litouwen in West-Europa is beland. Een Nederlandse bankrekening wordt daarin gebruikt voor betalingen van ruim 190 miljoen euro in opdracht van de Russische Troika Bank. Geld afkomstig uit grote fraudezaken werd door Troika vermengd met privévermogens van vooraanstaande Russische politici en oligarchen en via twee Litouwse banken Europa in gebracht.