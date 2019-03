TKH Group boekt ’beste kwartaalresultaten ooit’

TKH zag de winst voor amortisatie en eenmalige posten in het slotkwartaal van vorig jaar met dik 28 procent stijgen tot 35,9 miljoen euro. De omzet steeg in de meetperiode met 11,3 procent tot 428,7 miljoen euro.

Over het hele jaar genomen zette TKH een winst in de boeken van 108,7 miljoen euro in de boeken, een kwart meer dan een jaar eerder. De omzet ging op jaarbasis met een tiende vooruit tot 1,6 miljard euro.

TKH stelt zijn aandeelhouders een dividend in het vooruitzicht van 1,40 euro per aandeel. Dat is 0,20 euro meer dan een jaar eerder.