Lagere omzet voor ploeterend Zumtobel

Dornbirn - De Oostenrijkse verlichtingsmaker Zumtobel heeft in het derde kwartaal van zijn boekjaar dat tot 31 januari loopt, een lagere omzet in de boeken gezet. De branchegenoot van het in Amsterdam genoteerde verlichtingsconcern Signify kampt met fikse concurrentie en een forse daling van de omzet in zijn belangrijkste markt, het Verenigd Koninkrijk.