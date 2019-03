'Beurzen verwerken groeiverlaging China'

Peking verwacht dat de groei van het bruto binnenlands product in 2019 zal uitkomen in een bandbreedte van 6 tot 6,5 procent. Eerder werd nog gerekend op een economische groei van ongeveer 6,5 procent. Tegelijkertijd werd onder meer een belastingverlaging aangekondigd ter waarde van omgerekend 263 miljard euro. Ook worden miljarden geïnvesteerd in de infrastructuur en kleinere bedrijven.

TKH Group wist in het slotkwartaal van 2018 de stijgende lijn vast te houden. Topman Alexander van der Lof sprak over het beste kwartaal in het bestaan van het technologiebedrijf. Over heel het jaar werd ook meer omzet en winst geboekt. Daarnaast keert TKH meer dividend uit.

Altice Europe

Euronext maakte verder bekend dat betalingsdienstverlener Adyen en chemicaliëndistributeur IMCD per 18 maart promoveren van de MidKap naar de AEX-index. Kabel- en telecomconcern Altice Europe en verlichtingsbedrijf Signify verlaten de hoofdindex en gaan naar de lijst van middelgrote fondsen. Fitnessketen Basic-Fit krijgt ook een plek in de MidKap, terwijl groothandelaar Sligro uit de MidKap verdwijnt.

Het aandeel Altice Europe zal mogelijk ook bewegen op een advieswijziging. Barclays schroefde zijn aanbeveling voor het kabel- en telecombedrijf terug. TomTom liet weten navigatiediensten te leveren aan Nissan voor de nieuwe Nissan Leaf. Financiële details over de deal werden niet bekendgemaakt.

Europa

Ook kunstmestproducent OCI blijft in de schijnwerpers staan. Het aandeel steeg een dag eerder ruim 14 procent na berichten dat het Saudische petrochemische concern Sabic erover denkt een bod te doen op de methanoltak van OCI.

De Europese beurzen sloten maandag overwegend licht hoger. De AEX-index klom 0,4 procent tot 540,77 punten en de MidKap won 0,6 procent tot 775,28 punten. Londen en Parijs kregen er 0,4 procent bij. Frankfurt zakte 0,1 procent. Wall Street deed een stap terug. De Dow-Jonesindex eindigde 0,8 procent lager op 25.819,65 punten. De brede S&P 500 daalde 0,9 procent en technologiegraadmeter Nasdaq zakte 0,2 procent.

De euro was 1,1324 dollar waard, tegen 1,1321 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,4 procent tot 56,37 dollar. Brent kostte 0,4 procent minder en werd verhandeld voor 65,41 dollar per vat.