Hollander Balhuizen stapt uit top BHP

Balhuizen was de enige Nederlander in de top van het bedrijf, dat sterk is in de winning van koper, ijzererts, kolen en uranium, in de VS heeft het investeringen in schalie ingevoegd.

Werkzaam vanuit vooral Singapore integreerde hij onderdelen binnen BHP en creëerde volgens topman Andrew Mackenzie „significante waarde” voor het concern, dat met bijna 28.000 werknemers een omzet van $43,6 miljard en een ebitda van $23,2 miljard boekte.

Het vertrek van Balhuizen valt samen met meerdere benoemingen en is volgens Mackenzie een gevolg van de vereenvoudiging van de bedrijfsorgansiatie en vernieuwing binnen BHP, voorheen BHP Billiton.

Dit mijnbouwbedrijf kwam 2001 voort uit de fusie van het Australische Broken Hill Proprietary met het Britse Billiton.

