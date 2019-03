Vodafone wil 4 miljard euro ophalen

Het gaat om obligaties die kunnen worden omgezet in aandelen. Vodafone wil de obligaties in twee tranches uitgeven. De leningen lopen respectievelijk tot maart 2021 en maart 2022. Het bedrijf is bereid om aandelen terug te kopen om eventuele verwatering van de eigendomspapieren tegen te gaan.

