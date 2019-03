Beurs: AEX zakt weg onder druk banken

De AEX noteerde rond één uur 0,3% lager op 539,41 punten na eerder nog op een kleine winst te hebben gestaan. De AMX ging 0,1% achteruit naar 774,25 punten.

Elders in Europa stonden er ook kleine minnen op de borden. De Duitse DAX en de Franse CAC 40 raakten beide 0,1% kwijt. Londen daarentegen won 0,3%

China verlaagde zijn prognose voor de economische groei voor dit jaar naar een bandbreedte van 6-6,5%, maar lanceerde tegelijkertijd extra stimuleringsmaatregelen waaronder een belastingverlaging.

Uit de eurozone kwam vanochtend goed nieuws. De inkoopmanagersindex van de dienstensector is in februari duidelijk gestegen.

Joop van de Groep, vermogensbeheerder bij Fintessa, benadrukt dat beleggers in Azië positief reageerden op de aankondiging van de Chinese regering om met omvangrijke belastingmaatregelen de economische groei aan te gaan jagen. „China heeft er economisch ook steeds meer belang bij om een handelsdeal met Amerika te gaan sluiten.”

Verder zijn deze week alle ogen gericht op het rentebesluit van de Europese centrale bank (ECB). Volgens Van de Groep is de kans zeer klein gelet op de groeivertraging in de eurozone dit jaar nog dat de ECB in actie zal komen met een wijziging in het rentebeleid. „Het is vooral van belang dat de binnen de eurozone de noordelijke landen met een begrotingsoverschot meer gaan besteden om zo het evenwicht met de zuidelijke landen te verkleinen.” Verder wijst hij er op dat het Beige Book van de Federal Reserve en het Amerikaanse banenrapport deze week van belang zijn voor de stemming onder beleggers.

In de AEX was Altice de gebeten hond met een aderlating van 9,3%, na een verkoopadvies van het Britse Barclays. Bovendien degradeert het kabel- en telecombedrijf over twee weken naar de AMX. Verlichtingsbedrijf Signify, dat eveneens uit de AEX zal gaan wegvallen, gleed 2,4% weg na zwak ontvangen resultaten van de Oostenrijke branchegenootZumtobel.

De bankaandelen ABN Amro en ING kwamen flink onder druk met koersdalingen van 2,2% respectievelijk 2,5%, nadat persbureau Bloomberg vanochtend het bericht van gisteravond oppakte dat de banken betrokken zijn bij een witwasoperatie. Van de Groep noemt de late negatieve reactie op het nieuws over de witwasoperatie opvallend mede doordat er er geen signalen zijn dat er een onderzoek wordt opgestart.

Ahold Delhaize liet in de AEX een herstel van 1,4% zien na in voorgaande dagen omlaag te zijn getrokken in reactie op de melding van retailgigant Amazon tientallen winkels in de VS te gaan openen. Voedingsmiddelenproducent Unilever steeg 0,5%. In de afgelopen paar weken drukte deze zwaargewicht juist veelal op de beursgraadmeter.

Midkapper TKH won 1,3%, na de publicatie van meevallende jaarcijfers.

OCI klom nog eens 0,4% naar €24,04. Maandag was de kunststofproducent al omhoog geschoten na berichten over een mogelijk miljardenbod op zijn methanoltak. Dit sterkt Degroof Petercam in zijn koopadvies en koersdoel van €30.

TomTom gaat navigatiediensten leveren voor de nieuwe Nissan Leaf en won 0,3%.

Betalingsverwerker Adyen verloor 1,9%, ondanks de aanstaande promotie naar de AEX.

Wil je de DFT Nieuwsbrief voortaan iedere ochtend automatisch via de mail ontvangen? Dan kan je je hier gratis aanmelden.