Beurs: Banken beperken winst van AEX

Om vijf over elf stond de AEX 0,1% hoger op 541,2 punten. De AMX klom 0,1% naar 775,9 punten.

Elders in Europa stonden de beursgraadmeters veelal iets hoger. De Duitse DAX en de Franse CAC 40 wonnen 0,2%.

Na een hectische handelsdag sloten de Amerikaanse beursgraadmeters maandag 0,2-0,7% lager. Voor vanmiddag wezen de futures op een licht hogere opening.

De Aziatische beurzen openden vannacht met stevige verliezen, maar deze werden gedurende de handelsdag geheel of grotendeels weggewerkt. De Japanse Nikkei-index sloot 0,4% lager.

China verlaagde zijn prognose voor de economische groei voor dit jaar naar een bandbreedte van 6-6,5%, maar lanceerde tegelijkertijd extra stimuleringsmaatregelen waaronder een belastingverlaging.

Uit de eurozone kwam vanochtend goed nieuws. De inkoopmanagersindex van de dienstensector is in februari duidelijk gestegen.

Ahold Delhaize ging in de AEX met een winst van 1,4% aan kop. Voedingsmiddelenproducent Unilever steeg 1,2%. In de afgelopen paar weken drukte deze zwaargewicht juist veelal op de beursgraadmeter.

Altice verloor 7,3%, na een verkoopadvies van het Britse Barclays. Bovendien degradeert het kabel- en telecombedrijf over twee weken naar de AMX. Verlichtingsbedrijf Signify, dat eveneens uit de AEX wegvalt, zakte 1,8%.

ABN Amro en ING daalden 3,2% en 2%, nadat persbureau Bloomberg het bericht van gisteravond oppakte dat de banken betrokken zijn bij een witwasoperatie.

Midkapper TKH won 1,7%, na de publicatie van meevallende jaarcijfers.

OCI klom nog eens 1,4%. Maandag was de kunststofproducent al omhoog geschoten na berichten over een mogelijk miljardenbod op zijn methanoltak. Dit sterkt Degroof Petercam in zijn koopadvies en koersdoel van €30.

TomTom gaat navigatiediensten leveren voor de nieuwe Nissan Leaf en won 0,3%.

Betalingsverwerker Adyen verloor 1,4%, ondanks de aanstaande promotie naar de AEX.

