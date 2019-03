Beurs: Neergang ING laat AEX rood kleuren

De AEX noteerde rond kwart voor vier 0,3% lager op 539,19 punten na eerder op de dag nog op een kleine winst te hebben gestaan. De AMX ging 0,1% achteruit naar 774,39 punten.

Elders in Europa maakten de Duitse DAX en de Franse CaC een pas op de plaats. Londen won 0,3%

Rein Schutte, beleggingsadviseur bij Boer & Olij, benadrukt dat beleggers wat stoom afblazen in de aanloop naar het rentebesluit van de Europese centrale bank later deze week. Hij wijst er op dat vooral wordt gekeken naar mogelijke mededelingen van de ECB over het verlengen van de langlopende leningen aan de Europese bankensector die in de zomer aflopen. „Verder is het zo goed als zeker dat de ECB dit jaar niet meer gaat doen aan het rentebeleid.”

Schutte houdt er rekening mee dat de aandelenmarkten wat haarscheurtjes gaan vertonen na de indrukwekkende opmars sinds begin van dit jaar. „De bedrijfscijfers zijn bijna geheel achter de rug en een daadwerkelijke handelsdeal tussen China en Amerika zal naar verwachting de koersen niet nog verder omhoog gaan stuwen. Het is vooral wachten op de resultaten van bedrijven over het eerste kwartaal.” Wall Street bleef vanmiddag bij de start dicht bij huis.

China verlaagde verder zijn prognose voor de economische groei voor dit jaar naar een bandbreedte van 6-6,5%, maar lanceerde tegelijkertijd extra stimuleringsmaatregelen waaronder een belastingverlaging.

In de AEX was Altice Europe de gebeten hond met een aderlating van 8,9%, na een verkoopadvies van het Britse Barclays. Bovendien degradeert het kabel- en telecombedrijf over twee weken naar de AMX. Verlichtingsbedrijf Signify, dat eveneens uit de AEX zal gaan wegvallen, gleed 1,9% weg na zwak ontvangen resultaten van de Oostenrijke branchegenootZumtobel.

ING kwam steeds verder onder druk met een koersaverij van 3,1%, terwijl ABN Amro 1,3% de schade terugdrong naar een verlies van 1,3% in reactie op het nieuws dat beide banken genoemd werden in een witwasonderzoek over het wegsluizen van Russisch geld. Volgens analisten van Mediobanca hebben ABN Amro en ING naar verwachting een kleine rol in het geheel.

Ahold Delhaize liet in de AEX een herstel van 1,4% zien na in voorgaande dagen omlaag te zijn getrokken in reactie op de melding van retailgigant Amazon tientallen winkels in de VS te gaan openen. Voedingsmiddelenproducent Unilever steeg 0,7%. In de afgelopen paar weken drukte deze zwaargewicht juist veelal op de beursgraadmeter. Relx krabbelde 0,3% op na de tik van de vorige week vanwege een Amerikaanse tegenvaller.

KPN zag 2,5% van de koers verdampen na het nieuws dat de overheid werkt aan wetgeving om vijandige overnames in de vitale telecomsector te voorkomen.

Midkapper TKH won 1,2%, na de publicatie van meevallende jaarcijfers.

OCI klom nog eens 0,2% naar €24. Maandag was de kunststofproducent al omhoog geschoten na berichten over een mogelijk miljardenbod op zijn methanoltak. Dit sterkt Degroof Petercam in zijn koopadvies en koersdoel van €30.

TomTom gaat navigatiediensten leveren voor de nieuwe Nissan Leaf en won dikte 0,4% aan.

Betalingsverwerker Adyen verloor 2,2%, ondanks de aanstaande promotie naar de AEX.

