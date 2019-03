AH mag in België niet stunten met 1+2 actie

Dat melden Belgische media dinsdag. Het ministerie kwam in actie na klachten van andere winkeliers. In het land is het verboden om artikelen onder de inkoopprijs te verkopen, al zijn er wel enige uitzonderingen op die regel. Volgens de media is nog niet duidelijk of er een boete of een schikking uit rolt.

AH hield begin februari een voor België ongekende actie, waarbij dus klanten bij aankoop van een product er twee bij kregen. De schappen waren binnen een dag leeg.

Minister Kris Peeters (Consumentenzaken) had de inspectiedienst opdracht gegeven uit te zoeken of die regel met de 1+2-gratisactie wordt overtreden. Volgens Peeters zijn lage prijzen goed, maar concurreren grote bedrijven bij verkoop met verlies het midden- en kleinbedrijf weg.