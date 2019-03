Indisch eten van een Hollandse chef

Zoon Mark, die sinds tien jaar de zaak samen met zijn vader runt, geeft toe dat een Indisch restaurant met een Nederlandse chefkok best bijzonder is. „Maar mijn vader was al wel bekend met de Indische keuken. Hij had eerder in een Frans-Indisch restaurant gewerkt in Scheveningen en mijn ouders hadden veel Indische vrienden in Den Haag.”

Roots

In Oost-Souburg wonen veel mensen van Molukse en Indische afkomst. De meeste personeelsleden hebben dan ook deze afkomst. „Mijn Hollandse nichtje werkt in de bediening en we plagen haar weleens dat ze de enige is zonder die roots.” Tot tien jaar terug stond ook moeder Jissy in de bediening. „Ook mijn vader wilde het rustiger aan gaan doen, maar dat lukt hem niet zo goed. Met zijn 75-jaar staat hij nog in de keuken.”

Opvolging

Voor Mark was het geen vanzelfsprekendheid dat hij in de zaak van zijn ouders zou stappen. „Ik heb wel veel in de horeca gewerkt, maar ook in de retail- en autobranche. Over opvolging hebben we nooit gesproken, tot mijn ouders aangaven dat ze het rustiger aan wilde doen en er aan dachten de zaak te verkopen. Toen zijn we om de tafel gaan zitten. Mijn broertje had geen interesse, ik wel.”

Buffet

De menukaart is in alle jaren weinig veranderd. „Ouderen en toeristen kiezen vaak een rijsttafel. Maar de meeste gasten komt voor ons Javaans buffet. Sommigen komen al meer dan veertig jaar bij ons en waarderen het juist dat alles hetzelfde blijft.”

Wel probeert Leemans altijd aan de vraag van gasten te voldoen. „Mensen vragen vaker om vegetarische en lactose-/glutenvrije producten. De Indische keuken is heel groenterijk dus daar kunnen we vrij eenvoudig aan voldoen. We werken veel met kokosmelk en daar zit geen lactose in. En bij de gebakken banaan, laten we gewoon het deeg weg.”