Winkelverkopen eurozone in de lift

Winkeliers in de eurozone voerden hun omzet met 1,3 procent op, gecorrigeerd voor seizoensinvloeden. In december daalden de detailhandelsverkopen nog met een herziene 1,4 procent.

In de gehele Europese Unie stegen de detailhandelsverkopen in januari met 1,1 procent. Een maand eerder was er nog sprake van een herziene afname van 1,3 procent.