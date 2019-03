Merck zet bod op Versum door

Versum nam na het bod maatregelen om een overname door Merck moeilijker te maken. Volgens de Duitsers getuigt dat niet van ,,de wens om de waarde voor zijn aandeelhouder te maximaliseren''.

Volgens Merck is zijn bod van 5,9 miljard dollar beter dan dat van Entegris. Zo is er geen integratie tussen twee bedrijven noodzakelijk bij de overname door Merck en is er minder marktrisico. Merck wil van het hoofdkantoor van Versum in de omgeving van Phoenix het gecombineerde Noord-Amerikaanse epicentrum voor zijn elektronische materialentak maken.