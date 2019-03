Target schroeft omzet op

De totale omzet in het op 2 februari afgesloten boekjaar steeg met 3,6 procent tot 75,3 miljard dollar. Target boekte een nettowinst van ruim 2,9 miljard dollar, een lichte stijging vergeleken met 2017. De aangepaste winst per aandeel bereikte het hoogste niveau ooit en voor dit jaar voorziet de onderneming uit Minneapolis een verdere stijging van de onderliggende winst per aandeel.

Topman Brian Cornell sprak in een toelichting van een uitstekend jaar voor Target met sterke vergelijkbare omzetgroei en meer klanten. Het bedrijf telt meer dan 1800 winkels in de Verenigde Staten.

Kohl's

Warenhuisketen Kohl's kwam ook met beter dan verwachte cijfers. De omzet steeg vorig jaar licht naar 20,2 miljard dollar, van 20,1 miljard dollar een jaar eerder. De nettowinst daalde met 7 procent naar 801 miljoen dollar.

Kohl's verwacht dat de vergelijkbare winkelverkopen dit jaar tot maximaal 2 procent stijgen. Het bedrijf wil voor 400 miljoen tot 500 miljoen dollar aan eigen aandelen inkopen.